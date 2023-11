Was sind die Vorteile von Batterien für Solarzellen?

Habt ihr bereits eine Solaranlage auf eurem Dach oder auf eurem Balkon? Wenn ja, nutzt ihr die gesamte Energie während des Tages oder denkt ihr über einen Batteriespeicher für eure Solaranlage nach? Mit einem Speichersystem für euer Zuhause könnt ihr tagsüber einen Teil eures selbst erzeugten Sonnenstroms zwischenspeichern, um ihn abends und in der Nacht bis zum nächsten Morgen zu verbrauchen. Dies lohn sich in dem folgenden Szenario: Erzeugt eure Photovoltaikanlage während des Tages mehr Strom als ihr aktuell verbraucht, so lädt der Speicher, anstatt den Strom ins öffentliche Netz einzuspeisen. Besteht dann später mehr Strombedarf als euch eure PV-Anlage liefern kann – dies ist z. B. nachts oder während der Dämmerung der Fall – so könnt ihr durch das Entladen des Speichers zeitversetzt den auf eurem Dach erzeugten Strom nutzen. In diesem Ideenbuch wollen euch unsere Experten für Wohnen einmal kurz und knapp erklären, was ist wissen solltet. Wenn ihr euch auch für andere Themen rund um euer Haus und euren Garten interessiert, lest am besten auch hier weiter: Funktion und Design von Holzterrassen.