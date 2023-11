Außenversicherung: Definition, Versicherungsschutz und Vorteile

In jeder guten Hausratversicherung ist in der Regel auch eine Außenversicherung integriert. Damit schützt ein Versicherter auch die Vermögensgegenstände, die sich nicht in seiner Wohnung befinden. So erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf die Sachen, die infolge eines Einbruchs auf einer Reise aus einem Hotelzimmer abhandenkommen. Hier zeigen wir euch, wer von einer Außenversicherung profitiert und welche Vorteile für euch damit verbunden sind.