8 Möglichkeiten, das Zuhause für ältere Menschen einfacher und sicherer zu machen

Ein Telefon mit großen, gut lesbaren Tasten ist für Senioren unerlässlich, um mit allen Personen in Kontakt treten zu können, die sie benötigen. Im Notfall kann dieses Tool von entscheidender Bedeutung sein, um schnell Hilfe zu erhalten.

4. Rutschfeste Matten

Rutschfeste Matten sind eine wichtige Anschaffung, um Stürzen zu Hause vorzubeugen. Diese sollten im Badezimmer, in der Küche und in anderen Bereichen, in denen es nass werden kann, angebracht werden.