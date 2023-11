Berühmte Herbsttraditionen aus aller Welt

Der Herbst ist eine Jahreszeit voller Farbe, Feste und Traditionen, die von Land zu Land unterschiedlich sind. Auf unserer heutigen Reise durch sieben Nationen werden wir erkunden, wie die Welt diese Jahreszeit voller Charme und Bedeutung feiert und genießt. Von Thanksgiving in den USA bis Chuseok in Südkorea entdecken wir, wie verschiedene Kulturen den Herbst auf einzigartige Weise begrüßen. Macht euch also bereit für eine Tour durch die Herbsttraditionen, die diese Jahreszeit zu einer ganz besonderen Zeit auf der ganzen Welt machen.

Willkommen in einer Welt voller Farben und Feierlichkeiten!