Ein moderner Gartenzaun mit Sichtschutzfunktion

Ein Gartenzaun hat mehrere Funktionen. Neben der Abgrenzung des Grundstücks kann er in einigen Fällen auch als Sichtschutz fungieren. Und natürlich soll er optisch ebenfalls etwas hermachen beziehungsweise den Stil und Look des Hauses und Gartens harmonisch weiterführen und ergänzen. Der Gartenzaun von Metallzaun.de, den wir euch heute vorstellen möchten, schlägt all diese Fliegen mit einer Klappe. Aber schaut ihn euch am besten selbst an…