Wohnideen für Querdenker

Puristisch, elegant, verspielt, lässig – Querdenker lassen sich in keine Schublade stecken und machen, was sie wollen. Auch, wenn es um Einrichtungsideen und Wohnkonzepte geht. Schließlich ist das, was alle haben, auf Dauer doch echt langweilig. Stattdessen setzen Individualisten auf coole Einzelstücke, spannende Multifunktionstalente und witzige Überraschungsmomente. Man muss das Leben ja auch nicht immer so bierernst nehmen. Wir haben neun originelle Einrichtungsideen für alle, die sich nicht in eine Schablone pressen und dem Spaß am Wohnen und Leben freien Lauf lassen wollen.