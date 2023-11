Nachhaltig und individuell: Stellt euer Traumsofa selbst zusammen

So einfach lässt sich euer persönliches Sofa nach Maß konfigurieren: Als erstes entscheidet ihr euch für euer Lieblingsmodell, also das Design beziehungsweise die Form, die euch am besten gefällt. Auf dieser Basis könnt ihr die Maße individualisieren und dann zwischen zahlreichen verschiedenen Stoffen und Farben eure Favoriten auswählen. Zu dieser Base könnt ihr anschließend noch beliebig viele Zusatzelemente hinzufügen, dem Sofa so endgültig eine persönliche Note verleihen und es optimal auf die Situation in eurem Wohnzimmer ausrichten.