Ein paradiesisches Anwesen in Portugal

Heute möchten wir euch eine ganz besondere Immobilie vorstellen. Genauer gesagt handelt es sich dabei um ein Anwesen inmitten der portugiesischen Natur in Magoito/Sintra, nur 1,5 Kilometer vom Strand entfernt. Neu gebaut und 2022 fertiggestellt wurden auf einem weitläufigen und naturbelassenen Grundstück eine Villa sowie ein Gästehaus mit großem Pool. Die Häuser orientieren sich am traditionellen portugiesischen Architekturdesign, sind aber durch und durch modern und auf dem neuesten Stand der Technik gehalten. So verfügt die Villa mit drei Schlafzimmern durchgehend über Fußbodenheizung sowie separate Steuerungssysteme für jedes Zimmer, über eine Wärmepumpe, Solaranlage und einen Energieausweis A. Das Beste daran: Das Anwesen steht aktuell zum Verkauf. Die perfekte Gelegenheit also für alle, die mit dem Gedanken spielen, den Winter in wärmeren Gefilden zu verbringen…