Welche Farbe für den Gartenzaun?

Der perfekte Gartenzaun hat nicht nur praktische Funktionen zu erfüllen, sondern er soll auch optisch etwas hermachen. Dazu gehört nicht zuletzt auch die Farbe. Für welchen Farbton am Zaun man sich entscheidet, hängt von verschiedenen Faktoren ab. In erster Linie natürlich vom persönlichen Geschmack, aber auch der Gesamtstil des Gartens, der Look des Hauses sowie die Umgebung des Grundstücks spielen eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung. Wir haben uns mal bei unseren Experten von Metallzaun.de umgesehen und euch zur Inspiration einige moderne und eindrucksvolle Farbvarianten mitgebracht.