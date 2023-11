Was kostet es, ein Ladegerät für Elektroautos zu Hause zu installieren?

Habt ihr ein E-Auto und möchtet ihr dieses zu Hause aufladen? Wenn ihr noch keine Ladestation habt, lest euch diesen Artikel durch, um die Kosten zu kalkulieren. Die Kosten für die Installation eines Ladegeräts für Elektroautos zu Hause können je nach Modell und weiteren verschiedenen Faktoren variieren. Hierzu zählen zum Beispiel die Art des Ladegeräts, der vorhandene elektrische Infrastruktur und die Installationsanforderungen. Ein einfaches Ladegerät mit einer Leistung von 3,7 kW kann in der Regel zwischen 500 und 1.000 Euro kosten. Wenn jedoch eine höhere Ladeleistung gewünscht wird, können die Kosten entsprechend steigen. Ein Ladegerät mit einer Leistung von 11 kW kann beispielsweise zwischen 1.000 und 2.000 Euro kosten. Zusätzlich zu den Kosten des Ladegeräts müssen auch die Installationskosten berücksichtigt werden. Diese können je nach Aufwand und individuellen Gegebenheiten variieren. In der Regel liegen die Installationskosten zwischen 500 und 2.000 Euro. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Angaben nur grobe Schätzungen sind und die tatsächlichen Kosten von Fall zu Fall unterschiedlich sein können. Daher empfehlen wir auch, sich an Fachleute oder Elektriker*innen zu wenden, um eine genaue Kostenschätzung für die Installation eines Ladegeräts für Elektroautos zu erhalten. In diesem Ideenbuch geben euch unsere Experten für Haus und Garten ein paar Ideen. Übrigens könnt ihr bei homify auch viele weitere interessante Artikel lesen, so z. B.: Außensicherung: Definition, Versicherungsschutz und Vorteile.