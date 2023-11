Checkliste für die Winterwartung von (Haus-) Booten

Eine gute Pflege macht euer Boot sicher sowie zuverlässig. Sie reduziert die Kosten für unerwartete Reparaturen, lässt das Boot gut aussehen und trägt zur Werterhaltung bei. Dabei spielt es keine Rolle, welches Schiff es ist. Es handelt sich bei der Wartung von Booten um eine Aufgabe, die viel Aufmerksamkeit erfordert: Beschläge, Leinen, Schäden an den Segeln etc. müssen kontrolliert und evtl. repariert bzw. ausgetauscht werden. Um euer Boot winterfest zu machen und Beschädigungen durch Frost zu vermeiden, müsst ihr jegliches Wasser an Bord entfernen. Dazu muss das Wasser aus dem Trinkwassertank, Boiler, der Außendusche etc. abgelassen werden. Das regelmäßige Polieren und Wachsen hilft, die Oberflächen des Bootes schön aussehen zu lassen. Dies ist besonders bei dunklen Farben wichtig, die schneller ausbleichen können. In diesem Ideenbuch zeigen euch unsere Experten für Häuser und Boote, wie ihr euer Boot pflegt und winterfest macht. Wenn ihr mehr erfahren wollt, lest auch die anderen Artikel bei homify, z. B.: Ein moderner Gartenzaun mit Sichtschutzfunktion.