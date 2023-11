Qualität vor Quantität – der neue Minimalismus

Möbel und Accessoires sind nicht nur ausschlaggebend für die Optik des Interieurs und erfüllen bestenfalls praktische Funktionen. Sie haben auch einen bedeutenden Einfluss auf das Raumklima und die Gesundheit. Hochwertige Materialien halten länger, schaffen einen Ausgleich und tragen damit sowohl zum Flair als auch zu einer erholsamen und gesunden Atmosphäre bei. www.meisterschlaf.de bietet mit Betten aus Massivholz und passendem Zubehör die Basis für die Einrichtung des wichtigsten Raumes im gesamten Heim. Obwohl es oft stiefmütterlich behandelt wird und als Abstellkammer dient, wird im Schlafzimmer rund ein Drittel des Lebens verbracht. Die Einrichtung kann dabei über eine besonders erholsame und eine gestörte Nachtruhe entscheiden. Daher empfiehlt es sich, mit dem durchdachten Minimalismus beim Herzstück der Wohnung zu beginnen. Sortiert aus, was nicht benötigt wird und befolgt auch in großen Räumen, was in kleinen Schlafzimmern Vorteile mit sich bringt. Die richtige Organisation und neutrale Farben erzeugen den Eindruck von Weite, mehr Platz und strahlen Ruhe aus. Wäschehaufen und Papierkram haben in dem Bereich der Ruhe hingegen nichts zu suchen.