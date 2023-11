Día de los Muertos: alles über das Totenfest aus Mexiko

Paraden und Feste

In einigen Regionen Mexikos werden Paraden namens „Calejoneadas“ organisiert, bei denen sich Menschen in farbenfrohen Outfits kleiden und sich Totenköpfe ins Gesicht malen lassen . Bei diesen Paraden finden oft Musik-, Tanz- und Theateraufführungen statt, die sich auf den Tod beziehen.

Der Glaube an die Verbindung mit dem Jenseits

Der Día de los Muertos in Mexiko ist kein trauriges Fest, sondern eine Hommage an das Leben und die anhaltende Verbundenheit mit verstorbenen Angehörigen. Es wird angenommen, dass die Geister der Verstorbenen in diesen Tagen in die Welt der Lebenden zurückkehren, um ihre Familien zu besuchen und sich an den Opfergaben zu erfreuen.