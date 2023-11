Denkmalschutzimmobilien: Chancen, Risiken und steuerliche Vorteile

Wer durch eine Immobilienvermittlung beispielsweise unter lbs-immosw.de eine interessante Denkmalschutzimmobilie findet, kann unter anderem von den folgenden Chancen profitieren:

Denkmalgeschützte Immobilien sind häufig eine Geldanlage mit enormem Wertsteigerungspotenzial;

Mieteinnahmen tragen zusätzlich zum Vermögenszuwachs bei;

Sanierungen für Denkmalschutzimmobilien eröffnen die Chance auf besondere Steuervorteile;

Im Idealfall steigern ergänzende Fördermöglichkeiten den finanziellen Anreiz;

Das konkrete Wertsteigerungspotenzial einer denkmalgeschützten Immobilie hängt immer vom Einzelfall ab und sollte durch Experten individuell bewertet werden. Für die Mieteinnahmen ist wiederum der Standort ein entscheidender Faktor, der die Höhe des voraussichtlichen Gewinns erheblich beeinflusst. Beim Blick auf die Fördermöglichkeiten sind oft regionale Bestimmungen beachtenswert.

Leichtere Erfüllung der KfW-Fördervoraussetzungen mit einem Denkmal

In Deutschland besteht in vielen Fällen die Chance, den eigenen Beitrag zum Denkmalschutz als Immobilienbesitzer über die Kreditanstalt für Wiederaufbau fördern zu lassen. Die Förderbank eröffnet besonders reizvolle Chancen, sobald für eine Denkmalschutzimmobilie eine energetische Sanierung geplant ist. Denn die KfW erleichtert die Antragstellung im Zusammenhang mit dem Denkmalschutz entscheidend. Fördervoraussetzungen für energetische Sanierungsprojekte sind an die speziellen Anforderungen der denkmalgeschützten Bauwerke angepasst. Die KfW-Förderung deckt oft auch notwendige Beratungskosten ab.

Prüfung der weiteren Fördermöglichkeiten über Stiftungen und andere Banken

Zusätzliche Fördermöglichkeiten für Denkmalschutzimmobilien ergeben sich häufig über andere Banken und Stiftungen. Derartige Einrichtungen stellen für den Denkmalschutz regelmäßig spezielle Fördertöpfe bereit. Bei den Förderprojekten stehen die Pflege und die langfristige Erhaltung der denkmalgeschützten Häuser im Mittelpunkt. Sachverständige mit Erfahrung informieren Immobilienbesitzer im Detail darüber, welche Förderprogramme in einem Bundesland zur Verfügung stehen.