21 Tricks, um deinen Koffer wie ein Profi zu packen

Das aufgegebene Gepäck ist wie eine Schatztruhe und du hast viel Platz für alles, was du brauchst! Von zusätzlicher Kleidung bis hin zu Schuhen musst du an nichts sparen. Beachte jedoch die Gewichtsbeschränkungen der Fluggesellschaft. Informiere dich unbedingt über die spezifischen Vorschriften für deinen Flug, um unangenehme Überraschungen am Flughafen zu vermeiden.

Verzichte unbedingt darauf, die wertvollsten Dinge ins aufgegebene Gepäck zu stecken, da du sonst das Pech haben kannst, dass die Fluggesellschaft sie verliert, der Koffer beschädigt wird oder sogar von einem Fremden geöffnet wird.