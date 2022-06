Apartment in London

Die Küche wurde in einer L-Form optimal an die gegebenen Raumkonturen angepasst. Die Fronten der Schubladen und Schränke sind vollkommen in Weiß gehalten und erzeugen einen sauberen und modernen Charme. Untermauert wird dieser Effekt durch die helle Kolorierung des amerikanischen Kühlschranks. Dieser fügt sich stimmig in den gesamten Raum ein, denn er nimmt gestalterisch das Design des 50er Jahre Bodenmusters auf. Auf eine üppige Beleuchtung wurde in der Küche verzichtet, stattdessen versorgt eine großformatige im industriellen Stil gefertigte Glühbirne einen kühlen Charakter und praktisches Licht.