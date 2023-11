5 Tipps zum Aufrüsten deiner Küche

Eine ordentliche Küche wirkt luxuriös. Der erste Schritt für eine neu gestaltete Küche ist also Aufräumen und Ausmisten. Am besten sorgst du für so freie Arbeitsflächen wie möglich. Dann macht das Ausleben am Herd auch mehr Spaß. Priorisiere, welche großen Küchenmaschinen auf deiner Theke Platz finden sollten.

Rührmaschine, Toaster und Kaffeemaschine nehmen viel Platz ein. Gebe ihnen nur einen festen Platz auf der Arbeitsfläche, wenn sie regelmäßig in Gebrauch sind. Wer nur zweimal im Jahr Kuchen backt, muss die Rührmaschine nicht die ganze Zeit stehen haben. Trinkst du allerdings jeden Tag mehrere Tassen Kaffee, darf deine Kaffeemaschine natürlich auf der Arbeitsfläche nicht fehlen.

Nutze den vorhandenen Platz richtig aus. Offene Regale bieten eine gute Möglichkeit, Küchenausrüstung in Szene zu setzen. Fülle alle Gewürze in einheitliche Behälter und präsentiere sie im Regal. Hänge einen Magnetstreifen an die Wand, um deine hochwertige Messersammlung auszustellen. So hast du das Wichtigste auch immer direkt zur Hand.