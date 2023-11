Die besten Tricks, wie man Bettwanzen loswird!

Bettwanzen sind kleine, flügellose Insekten, die sich von Blut ernähren. Sie sind nachtaktiv und verstecken sich tagsüber in Matratzen, Bettgestellen, Möbeln und anderen Verstecken in der Nähe von Menschen. Bettwanzen können durch Reisen, gebrauchte Möbel oder Kleidung in ein Zuhause gelangen. Ihre Bisse können Juckreiz, Hautausschläge und allergische Reaktionen verursachen. Die Bekämpfung von Bettwanzen erfordert oft professionelle Hilfe, da sie schwer zu finden und zu eliminieren sind. Das Entfernen von Bettwanzen kann eine Herausforderung sein, da sie hartnäckige Schädlinge sind. Unsere Experten für Interior Design und Wohnen haben die besten Tipps für euch zusammengestellt. So werdet ihr die Bettwanzen, die sich in eurem Schlafzimmer breitgemacht haben, wieder los. Hier sind einige Schritte, die ihr unternehmen könnt, um die Störenfriede loszuwerden. Übrigens, wenn ihr an weiteren Themen rund um Sauberkeit und Hygiene im Haus interessiert seid, lest auch weitere Artikel bei homify, wie z. B.: Die 5 besten Materialien für ein langlebiges Sofa.