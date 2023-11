Die 5 Herausforderungen, um das Zusammenleben als Paar zu meistern

Unterschiede in der Art und Weise, wie man Geld ausgibt, können Konflikte in einer Beziehung auslösen. Eine Möglichkeit, diese Herausforderung zu meistern, ist die Einrichtung eines „Abenteuerfonds“. Sie zahlen beide einen monatlichen Betrag in einen gemeinsamen Fonds ein, der dazu dient, gemeinsam neue Erfahrungen zu machen, von Reisen bis hin zum Essen in exotischen Restaurants. Der Schwerpunkt liegt also auf dem, was man gemeinsam erleben kann, und nicht darauf, was man ausgibt.