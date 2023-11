Faktoren, die ihr beim Austausch eures Kühlschranks berücksichtigen solltet

Die Größe eures neuen Kühlschranks sollte sich an eure Bedürfnisse und den verfügbaren Platz in eurer Küche anpassen. Messt den Platz genau aus und überlegt, wie viel Platz ihr zum Aufbewahren von Lebensmitteln benötigt. Kühlschränke gibt es in verschiedenen Größen und Kapazitäten, von kompakten Modellen bis hin zu großen Varianten mit mehreren Türen.