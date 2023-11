Gewohnheiten, die ordentliche Menschen in anderen Häusern nicht ertragen können

Wir alle haben unterschiedliche Standards in Bezug auf Organisation und Sauberkeit in unseren Häusern. Manche Menschen sind von Natur aus organisierter und ordentlicher, während andere eine entspanntere Herangehensweise an das Thema Ordnung haben. Es gibt jedoch bestimmte Gewohnheiten, die ordentliche Menschen beim Besuch bei anderen Menschen nur schwer ertragen können. Versuchen wir, die Gewohnheiten zu erforschen, die ordentliche Menschen normalerweise in den Wahnsinn treiben.