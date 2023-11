Wand-, Boden- und Dekorationskonzept eines Berliner Start-up-Hauses

Der Bodengestaltung kommt eine zentrale Aufgabe im Start-up-Haus zu, denn sie dient sozusagen als Kulisse und Basis des gesamten Gestaltungskonzepts. Gewünscht war ein moderner, urban-industrieller Look, der Form und Funktion gekonnt verbindet. Dementsprechend war ein Bodenbelag gefragt, der praktisch – sprich langlebig, unempfindlich und pflegeleicht – ist, und zugleich optisch überzeugt sowie zur angestrebten Ästhetik und der restlichen Gestaltung des Büros passt. Verlegt wurde schließlich in sämtlichen Bereichen des Start-up-Hauses ein Designboden aus Beton als zementäre Bodenbeschichtung.

Die Malerarbeiten an vorhandenen Wänden erfolgten dem Designkonzept entsprechend in Schwarz und Weiß. Zusätzlich wurden beschreibbare Wände installiert, die den Arbeitsalltag im modernen Büro erleichtern und auch in ästhetischer Hinsicht zum Gesamtbild passen. Dazu kamen individuell angefertigte Sichtschutzstellwände aus CNC-gefrästem und lackiertem MDF sowie Glastrennwände passend zum Design. Eine Strukturwand aus Holzlamellen wird zum besonderen Eyecatcher und bringt eine warme, natürliche Note ins Spiel.

Farbkonzept

Das Farbkonzept des Start-up-Hauses basiert auf neutralen Tönen wie Schwarz, Weiß und Grau und orientiert sich an der minimalistisch-industriellen Gesamtästhetik. Nicht nur die Malerarbeiten wurden in diesem Farbschema umgesetzt, sondern auch der Boden und das Mobiliar passt sich der urbanen Ästhetik an – und zwar sowohl in den drei abgeteilten Büros und dem Konferenzraum als auch im multifunktionalen Arbeitsraum, den offenen Arbeitsplätzen als auch der Küche und Lounge Area.