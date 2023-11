Wie wird man ein professioneller Künstler?

In der heutigen Zeit gibt es unendlich viele Möglichkeiten, sich auszudrücken. All diese Vielfalt kann es nur geben, wenn es eben auch anders Denkende gibt. Menschen, die aus dem System ausbrechen, um Neues zu schaffen. Was, wenn die Impressionisten nicht ein Tag sich dazu entschieden hätten den Moment einzufangen und eben nicht detailgetreu Schicht für Schicht das Gemälde entstehen zu lassen. Ein Akt der Rebellion gegen die Alten Meister und der Schule. Ein Akt wiederum, der vielen heute uns bekannten Künstlern den Weg geebnet hat, auch ohne Studium sich als professioneller Künstler zu etablieren.

Wobei es heute wesentlich einfacher ist, seine Kunst zu vermarkten. Was einen aber auch wieder vor die Herausforderung stellt, aus der Masse herauszustechen. Nimmt man zum Beispiel Bansky. Ein professioneller Künstler, den niemand kennt, aber aus der Masse heraussticht, mit seiner Künst und seinen Aktionen. Über ihn ist wenig bis nichts bekannt und doch trifft er wie kaum ein anderer den Nerv der Zeit mit seinen Kunstwerken.

Wobei wir wieder bei der Eingangsfrage landen: wie defeniere ich professionell.

Ein Künstler, der sein Lebnen der Kunst gewidmet hat, die Kunst lebt und atmet, sein Leben lang Kunst geschaffen hat, aber kommerziell vielleicht nicht erfolgreich war, ist ebenso ein professioneller Künstler wie der Student, der dank seiner Ausbildung und seines Abschlusses einer ist. Ganz zu schweigen von denen, die sich spontan dazu entschliessen Kunstwerke zu erstellen und damit den Nerv der Zeit treffen und sehr erfolgreich damit sind.

Und lassen wir auch die neuen Medien nicht ausser Acht. Inzwischen gibt es viele Künstler, die digital Ihre Kunstwerke erstellen.

Zu der Frage wie man ein professioneller Künstler wird, gibt es demnach viele oder nur eine Antwort: Finden sie IHREN Weg !!!