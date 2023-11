5 winterharte Pflanzen für das ganze Jahr: Bleibende Schönheit in euren Garten

Acer palmatum, bekannt als Japanischer Ahorn, ist eine widerstandsfähige Freilandpflanze, die sich durch ihre prächtige Farbgebung auszeichnet. Mit Blättern, die von tiefem Rot bis hin zu Grün- und Gelbtönen reichen, ist dieser Baum ein wahres Meisterwerk. Er ist kältebeständig und hält Temperaturen unter dem Gefrierpunkt stand, was ihn ideal für gemäßigtere Klimazonen macht. Für beste Ergebnisse pflanzt ihn am besten in halbschattigen Bereichen.