So findet ihr verlorene Gegenstände zu Hause: 11 wichtige Tipps

Die erste Regel, um den Verlust von Gegenständen zu Hause zu vermeiden, besteht darin, sie an ihrem Platz zu belassen. Wenn ihr mit der Verwendung eines Objekts fertig seid, legt es wieder an den vorgesehenen Ort zurück. So wisst ihr immer, wo ihr das Gesuchte findet. Denkt daran, dass Konsistenz der Schlüssel zur Organisation ist.