Pantone: 15 Trendfarben für Frühjahr/Sommer 2024

Pantone stellt 15 Trendfarben für Frühjahr und Sommer 2024 vor. Das führende Institut stellt seine 10 Top-Farben und fünf Kernklassiker vor. Pantone prognostiziert, dass wir weiterhin warme, erdige und von der Natur inspirierte Farben schätzen werden. Feuriges Rot und Orange stehen neben Kurkuma-Gold und verschiedenen Grüntönen im Vordergrund. Auch ein wunderschönes Schokoladenbraun ist keine Überraschung, denn dieser satte neutrale Farbton erlebt ein Comeback, nachdem er jahrelang zugunsten von Grau vernachlässigt wurde. Laut Pantone leben wir in einer Zeit, in der wir starke Farben zu schätzen wissen. Wir scheuen uns nicht, mutig zu sein und Farben einzusetzen, um ein Statement zu setzen und letztendlich unsere Stimmung zu verbessern. Die Farben für die Frühjahr und Sommer 2024 sollen unseren Wunsch nach einem tiefgründigen und bedeutungsvollen Selbstausdruck unterstreichen: So sieht es das Pantone Colour Institute. Blassrosa ist z. B. seit Jahren ein fester Favorit ebenso wie ein blasses Zitronensorbetgelb. Die Palette enthält natürlich auch einige zeitlose Farbtöne, die nie zu verschwinden scheinen: Wie gefällt euch z. B. ein Dunkelgrün und ein kräftiges Blau? Zu den neuen Pantone-Klassikern, d. h. neutralen Farben, gehören ein makelloses Weiß, das dem Trend zu Schlichtheit und Modernität entspricht, sowie ein dunkles Schiefergrau und ein Purpurschwarz am dunkleren Ende des Spektrums. In diesem Ideenbuch stellen euch unsere Interior Designer die aktuellen Farben für eure Schlafzimmer, Wohnzimmer und Co. vor. Wollt ihr noch mehr zum Thema Inneneinrichtung lesen? Dann lest weiter: Tipps zum Streichen eures Hauses.