Black Friday: Was du für dein Zuhause kaufen solltest

Black Friday ist ein Tag, der in den Vereinigten Staaten traditionell am Freitag nach dem Thanksgiving-Feiertag gefeiert wird. Der Black Friday markiert den Beginn der Weihnachtseinkaufssaison und viele Einzelhändler bieten an diesem Tag große Rabatte und Sonderangebote an. Der Black Friday ist bekannt für seine hohen Umsätze und die Menschenmassen, die in die Geschäfte strömen, um Schnäppchen zu ergattern. In den letzten Jahren hat sich der Trend auch auf andere Länder ausgebreitet, einschließlich Deutschland. Viele Angebot sind online zu finden. In diesem Artikel wollen wir uns einmal anschauen, ob es sich lohnt, Anschaffungen für das Haus am Black Friday zu kaufen. Unsere Interior Designer werfen einen Blick auf typische Angebote und geben euch eine Einschätzung, welche Angebote sich lohnen und welche nicht. Wenn ihr noch mehr zum Thema Einrichtung lesen wollt, findet ihr bei homify weitere Artikel, wie z. B.: Der Herbst zu Hause: 10 Dinge, die ihr tun solltet, um ihn in vollen Zügen zu genießen.