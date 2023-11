Linoleumbodenbeläge: Eine ganzheitliche Analyse

Die Installation von Linoleumbodenbelägen kann, abhängig von Ihrer handwerklichen Erfahrung, als relativ einfach oder anspruchsvoll angesehen werden. In der Regel wird Linoleum vom Fachmann verlegt. Klassischerweise erhält man Linoleum als Meterware in zwei Meter breiten, verhältnismäßig schweren Rollen. Mittlerweile gibt es aber auch praktisches Klick-Linoleum im Fliesen-Format. Um Ihnen einen klaren Einblick in den Installationsprozess zu geben, werden wir die Schritte zur Verlegung von Linoleumbodenbelägen detailliert beschreiben. Grundsätzlich sollten Sie sich an den Verlegehinweisen des Herstellers orientieren.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation von Linoleumbodenbelägen:

Werkzeuge:

Maßband

Wasserwaage

Hammer oder Brechstange

Schraubendreher

Universalmesser

Kammzahnspachtel

Bodenwalze

1. Raum vermessen: Beginnen Sie mit diesem entscheidenden Schritt, um die genaue Menge an Linoleum zu ermitteln, die Sie benötigen. Messen Sie die Länge und Breite des Raums, um die Quadratmeterzahl zu berechnen. Es ist ratsam, etwa 10% mehr Material zu kaufen, um Verschnitt und Reserven für zukünftige Reparaturen zu haben.

2. Linoleum akklimatisieren lassen: Linoleum reagiert empfindlich auf Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Legen Sie das Linoleum daher mindestens 24 Stunden vor der Installation in dem Raum aus, damit es sich an die Umgebungsbedingungen anpassen kann.

3. Möbel, Fußleisten, Geräte und Türen entfernen: Räumen Sie den Raum vollständig aus, indem Sie Möbel, Fußleisten, Geräte und Türen entfernen. Dies erleichtert die Installation erheblich und verhindert mögliche Störungen.

4. Bestehenden Boden reparieren und ausgleichen: Bevor Sie Linoleum verlegen, stellen Sie sicher, dass der Unterboden in gutem Zustand ist. Reparieren Sie eventuelle Risse, Unebenheiten oder Beschädigungen. Verwenden Sie bei Bedarf einen Spachtel, um den Boden auszugleichen.

5. Schnittlinien markieren und Linoleum zuschneiden: Verwenden Sie das Maßband, um die exakte Position des Linoleums im Raum zu markieren. Legen Sie das Linoleum aus und markieren Sie die Schnittlinien, um es passgenau zuzuschneiden. Ein scharfes Universalmesser erleichtert diesen Schritt.

6. Linoleum verlegen: Beginnen Sie in einer Ecke des Raums und legen Sie das Linoleum behutsam aus. Vermeiden Sie Falten oder Blasen, indem Sie es langsam und gleichmäßig auf den Boden legen. Verschieben Sie es gegebenenfalls, um es optimal anzupassen. Verwenden Sie den vom Hersteller empfohlenen Klebstoff und tragen Sie diesen mit einem Zahnspachtel gleichmäßig auf. Die Bahnen werden normalerweise überlappend verlegt. Anschließend wird der Überstand passgenau abgeschnitten, sodass die Bahnen Stoß-an-Stoß liegen. Wichtig ist, dass die Bahnen anschließend miteinander verschweißt werden. Farblich passende Schweißnähte bieten die Hersteller in der Regel mit an.

7. Linoleum walzen und Versiegelung auftragen: Nachdem das Linoleum verlegt ist, verwenden Sie eine Bodenwalze, um es fest auf den Unterboden zu drücken. Dadurch werden mögliche Luftblasen entfernt und eine bessere Haftung erzielt. Danach ist es ratsam, eine Versiegelung aufzutragen, um das Linoleum vor Abnutzung und Flecken zu schützen. Befolgen Sie die Empfehlungen des Herstellers bezüglich des Versiegelungsmaterials.

8. Boden einen Tag ruhen lassen und entfernte Gegenstände wieder platzieren: Lassen Sie den Boden mindestens 24 Stunden ruhen, damit sich der Klebstoff vollständig setzen kann. Nach dieser Ruhephase können Sie Möbel, Türen und Fußleisten wieder anbringen.

9. Den Boden nach Bedarf abdichten: Überprüfen Sie den Boden auf eventuelle Lücken oder Spalten, besonders an den Rändern. Falls erforderlich, tragen Sie Dichtungsmaterial auf, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit unter das Linoleum gelangt.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Installation von Linoleumbodenbelägen handwerkliches Geschick erfordert. Wenn Sie sich unsicher fühlen oder über begrenzte Erfahrung verfügen, kann die Beauftragung eines professionellen Installateurs eine kluge Option sein, um sicherzustellen, dass Ihr Linoleumboden einwandfrei verlegt wird. Die fachgerechte Installation gewährleistet eine langanhaltende und ästhetisch ansprechende Lösung für Ihre Fußbodenbedürfnisse.