Regengärten: Wie man sie anlegt und welche Vorkehrungen zu treffen sind

Habt ihr schon von Regengärten gehört? Regengärten sind speziell gestaltete Gärten, die dazu dienen, Regenwasser auf natürliche Weise zu sammeln und zu speichern. Sie werden oft als nachhaltige Lösung für die Bewirtschaftung von Regenwasser in städtischen Gebieten eingesetzt. Ein Regengarten besteht aus einer Kombination von Pflanzen, Bodenstrukturen und Mulchmaterialien, die dazu beitragen, dass das Regenwasser langsam versickert und nicht abfließt. Durch diese Methode wird das Wasser zurück in den Boden geleitet, wo es von den Pflanzen aufgenommen und genutzt werden kann. In diesem Ideenbuch stellen euch unsere Gärtner einmal vor, was es mit einem Regengarten so auf sich hat. Wir zeigen euch außerdem, wie man in anlegt, wie man ihn pflegt, was die Vorteile sind und vieles mehr. Also lest am besten gleich los. Für alle, die noch mehr zum Thema Garten lesen möchten, gibt es bei homify übrigens noch viele weitere Artikel. Schaut am besten gleich rein, z. B. hier: Tipps für die Pflege von Bäumen und Gärten.