12 x Aberglaube zu Hause: Wahrheit oder Alltagsmythen?

Ursprung: Dieser Aberglaube hat seinen Ursprung in der Architektur. Die Balken werden mit Unglück in Verbindung gebracht, da ihre Form an einen Sarg erinnert.

Tipp: Um dem entgegenzuwirken, positioniert das Bett so, dass der Balken nicht stört und eine ausgeglichene und harmonische Umgebung entsteht. So verwandelt ihr „Unglück“ in Harmonie.