Nischenschränke – Maßgenaue Lösungen für die kleinen Ecken

Aus offensichtlichem Grund ist bei der Planung Präzision unersetzlich: Deshalb misst man am besten zwei- oder dreimal. Hierfür stellen Hersteller für ihre Produkte diverse Planungshilfen und Anleitungen zur Verfügung. Werden die Maßmöbel entsprechend den eigenen Wünschen angefertigt, sind dann aber zwei Millimeter zu breit, weil man sich selbst vermessen hat, hat man schlimmstenfalls nur ein Möbelstück, das gar nicht in die Nische passt. In diesem Sinne ist es empfehlenswert, lieber einen Zentimeter weniger anzusetzen und bei der Planung auch zu bedenken, dass die Schränke aufgrund der Scheuerleisten am Boden vielleicht nicht ganz bündig zur Wand stehen.

Für eine optimale Planung bieten viele Möbelhersteller Online-Konfiguratoren an, in welchen das Möbelstück nach den eigenen Vorstellungen und Wünschen gestaltet werden kann. So können Maße, das Dekor und die Ausstattung individuell angepasst werden. Die Gestaltung erfolgt in der Regel in wenigen Schritten:

Zuerst werden die Maße (Höhe, Breite, Tiefe) des Nischenschranks eingegeben.

Die Anzahl und Position der Schrankelemente, die den Schrank senkrecht und waagerecht unterteilen werden bestimmt.

Im nächsten Schritt wird die Ausstattung des Schranks ausgewählt.

Nun wird die Front des Schranks gestaltet und der Anschlag der Türen festgelegt.

Schließlich wird das Oberflächen-Dekor und die Griffe für den Schrank gewählt. Nachdem das Design des Schranks übermittelt wurde, wird anhand dieses Entwurfs der Nischenschrank nach Maß angefertigt.

Mittlerweile kommt auch Augmented-Reality, wie sie bei der Stadtplanung in Behörden verwendet werden, auch bei vielen Möbelhändlern und Innenausstattern zum Einsatz. Damit müsst ihr euch selbst nicht mehr vorstellen, wie so ein Nischenschrank in der Praxis wirkt, sondern könnt den einfach digital in euer Zuhause einfügen lassen. Das ist auch hilfreich, wenn es später an die umliegende Deko geht. Vom kleinen Garten in der Wohnung bis hin zur gemütlichen Leseecke: Besonders praktisch ist so eine Augmented-Reality-Planung nicht einmal bei Maßmöbeln, sondern bei solchen die ab Werk unveränderbare Maße haben. Denn da geht es nicht mehr nur darum, ob sich so eine komplizierte Fläche im eigenen zuhause auffüllen lässt, sondern wie das Möbelstück in seiner Ganzheit gegenüber der Einrichtung wirkt.