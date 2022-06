QUEEN TAMAR Flughafen in Georgien

Der Name des Flughafens Queen Tamar Airport rührt im Übrigen von der georgischen Königin Tamar, die die Herrscherin über das mittelalterliche Georgien war, als das Land sich im Goldenen Zeitalter und auf dem Höhepunkt seiner Macht befand. Die Königin Tamar modernisierte Ende des 12. Jahrhunderts die Politik, Wirtschaft und Kultur. Sie ließ Kirchen und Klöster errichten und unterstützte Wissenschaftler, Dichter und Künstler. Königin Tamar schuf auf lokaler Ebene Gerichte, gegen deren Entscheidungen Widerspruch bei einem Obersten Gerichtshof eingelegt werden konnte. Die größte Errungenschaft war, dass die Königin Tamar die Todesstrafe und das Foltern von Straftätern abschaffte. Ein außergewöhnlicher und spannender Name für ein innovatives Gebäude in einer traditionsreichen Stadt!