Individuelle Möbel und Wohnaccessoires nach Maß von Lila & Lin

Unsere Expertinnen von Lila & Lin haben auch die kleinen Dinge im Blick. So findet ihr hier fröhliche, inspirierende und maßgefertigte Kissen in jeder denkbaren Form und Farbe, in unterschiedlichsten Materialien, Mustern und Funktionen. Vom quadratischen Dekokissen bis zur runden Nackenrolle und vom individuell zugeschnittenen Kissen für die Fensterbank bis zur passenden Kuschelergänzung für das Sofa gibt es wirklich nichts, was nicht für euch hergestellt werden kann – und zwar mit ganz viel Liebe, Leidenschaft, Feingefühl und Know-how.