Wichtige Überlegungen für die Wintersaison für ein Haus mit Pool

Wenn du das Glück hast, einen Pool Zuhause zu haben, weißt du, dass dieser in den warmen Monaten eine Oase der Entspannung und des Spaßes ist. Wenn jedoch der Winter kommt, musst du einige wichtige Dinge beachten, um sicherzustellen, dass dein Pool in gutem Zustand bleibt und du ihn in der nächsten warmen Jahreszeit wieder genießen kannst.

Hier teile ich einige wichtige Überlegungen zur Pflege deines Pools im Winter: