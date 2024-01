So genießt ihr euren Außenbereich in der kalten Jahreszeit: 7 coole Ideen

Wenn die Blätter zu fallen beginnen und die Luft kühler wird, gehen viele davon aus, dass es an der Zeit ist, die Türen zur Außenwelt zu schließen. Aber was wäre, wenn ich euch sagen würde, dass euer Garten oder eure Terrasse auch an den kältesten Tagen zu einem gemütlichen und charmanten Zufluchtsort werden könnte? Anstatt sich von diesen Räumen zu verabschieden, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, sie in Winteroasen zu verwandeln.