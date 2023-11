7 Ideen, um dein Haus mit alten Weihnachtslichtern zu dekorieren

Verwandle deine Fenster oder Raumteiler mit hängenden Lichtern in helle Vorhänge und schaffe so eine ätherische Atmosphäre. Befestige Haken an der Decke oder verwende eine Stange, um die Leuchten aufzuhängen. Dabei kannst du die Länge variieren, um einen Wasserfalleffekt zu schaffen.