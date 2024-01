Tricks für ein makelloses Zuhause: ein sauberer Look ohne Aufwand

Neben dem Entfernen sichtbarer Unordnung wie Zeitschriften und verstreuter Gegenstände ist die Verwendung strategisch platzierter Aufbewahrungskörbe eine effektive Technik. Studien zeigen, dass Bereiche durch das Verstauen von Gegenständen in ordentlichen Körben, auch vorübergehend, organisierter und sauberer erscheinen. Verstaut beispielsweise Spielzeug in dekorativen Körben oder legt verstreute Gegenstände in eine ästhetisch ansprechende Truhe oder Kiste.