Barrierefrei bauen: ein Blockhaus für alle Generationen

Lichtdurchflutet und gemütlich

Der Blick in den Innenraum zeigt die offene, großzügige und dennoch gemütliche Gestaltung, die das Haus Bergen so besonders macht. Übrigens zeichnet sich dieses Modell wie alle Thule Blockhäuser durch seine flexible Raumgestaltung aus. Die Innenräume können also problemlos an eure individuellen Bedürfnisse, Wünsche und Lebensphasen angepasst werden.