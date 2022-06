Besuch im Berliener Containerdorf: Diese 5 Bilder werden euch inspirieren

Auf einem 11.000 m² großen Gelände in Treptow-Köpenick dienen mehr als 200 Container als Wohnungen. Das gesamte Projekt wird als EBA51 bezeichnet. Was so geheimnisvoll klingt, ist lediglich eine Abkürzung der Adresse: Eichbuschallee 51.

Entworfen wurde das neue Wohnmodell von Holzer Kobler Architekturen. Nachhaltiges, energiesparendes und günstiges Wohnen soll mit dem Containerdorf realisiert werden. Und mit der Verwendung von teilweise ausgedienten Containern wird diese Vorstellung ideal umgesetzt. Doch nicht nur mit dieser Art von Recycling wird ein Teil zur Nachhaltigkeit beigetragen. Aufgrund der sich dadurch ergebenen kurzen Bauzeit und einer damit verbundenen geringen Lärmbelästigung wird auch das soziale Umfeld nachhaltig geprägt: Inmitten der Großstadt wurde eine kommunikative Dorfstruktur entwickelt, die bestens in das grüne Umfeld integriert wurde und als Begegnungsstätte dient.