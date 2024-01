So schafft ihr Zen in eurem Haus: 10 praktische Tipps für euer Zuhause

Zen im Haus bezieht sich auf die Praxis des Zen-Buddhismus, die in den eigenen vier Wänden stattfindet. Es beinhaltet die Schaffung einer ruhigen und harmonischen Umgebung, in der man meditieren und zur inneren Ruhe gelangen kann. Zen im Haus beinhaltet oft minimalistisches Design, klare Linien und eine Reduzierung von Unordnung, um eine friedliche Atmosphäre zu schaffen. Es geht darum, den Geist zu beruhigen und sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. In diesem Ideenbuch möchten euch unsere Interior Designer ein paar Tipps und Ideen geben, wie ihr für mehr Zen in eurem Haus sorgen könnt. Schaut am besten gleich rein. Und für alle, die noch mehr zum Thema Inneneinrichtung erfahren möchten, finden z. B. hier weitere Inspiration: Gewohnheiten, die ordentliche Menschen in anderen Häusern nicht ertragen können. Lest am besten gleich weiter, um herauszufinden, wie ihr eure Wohnräume verbessern könnt.