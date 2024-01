Stilvoll, modern und langlebig: Vinylboden im Wohnzimmer verlegen

Vinyl als Bodenbelag ist ein absolutes Multitalent. Aber warum genau sind gerade in letzter Zeit alle so begeistert von diesem Trendboden? Das liegt vermutlich an der langen Liste der Vorteile, die ein solcher Vinylboden so mit sich bringt. Auf die Wandelbarkeit im Design haben wir bereits hingewiesen. Vinylböden kommen in unzähligen unterschiedlichen Styles und Looks daher und bieten uns extrem viele Gestaltungsmöglichkeiten. Von Metall- bis Stein- und von Fliesen- bis Holzoptik ist alles dabei, was das Herz begehrt. Darüber lässt sich ein Vinylboden im Vergleich mit anderen Bodenarten super einfach und schnell verlegen, er ist hygienisch und leicht zu reinigen, gesundheitlich unbedenklich und resistent gegenüber Chemikalien. Vinyl weist eine hohe Stoßunempfindlichkeit und Abriebfestigkeit auf und überzeugt nicht zuletzt mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Ihr bekommt also einen stilvollen Boden in eurer Lieblingsoptik, der langlebig, unempfindlich und pflegeleicht ist, euch jede Menge Freiheiten in der Gestaltung bietet und sich unkompliziert verlegen lässt – auch über einer Fußbodenheizung. Wer einen Vinylboden verlegen möchte, kann sich für eine schwimmende Verlegung mit Klickvinyl entscheiden oder das Vinyl kleben. Besonders beliebt ist Vinyl mit Trittschalldämmung, das durch die Schallreduktion zu einem noch ruhigeren und behaglicheren Wohngefühl beiträgt.