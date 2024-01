Luftbefeuchter ohne Strom: die innovative HPK-Steuerung macht es möglich

Stromlose Luftbefeuchter als raffinierte und natürliche Alternative zu herkömmlichen Modellen

Auf dem Markt gibt es verschiedene strombetriebene Luftbefeuchter, die alle ein wenig unterschiedlich funktionieren, aber die altbekannten Probleme wie Keimbildung, hoher Energieverbrauch und Übersättigung mit sich bringen Einteilen lassen sich die Kategorien in Verdunster mit Gebläse, Verdunster am Radiator, Vernebler und Verdampfer. Unsere Experten haben eine fünfte Technologie auf den Markt gebracht, nämlich den natürlichen Luftbefeuchter, der ganz ohne Strom funktioniert, Keimbildung verhindert und nur so viel Feuchtigkeit an die Umgebung abgibt, wie auch tatsächlich benötigt wird.