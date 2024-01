Willkommen auf einer botanischen Reise, auf der Natur und Popularität miteinander verschmelzen. In „Die Gärten mit den meisten Likes auf Instagram 2023“ erkunden wir grüne Oasen, die dieses Jahr Herzen und Bildschirme erobert haben. Jeder einzelne Garten ist ein Meisterwerk, das nicht nur in der Realität, sondern auch in der virtuellen Welt blüht. 🌿