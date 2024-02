Stauraum rund um das Haus schaffen: praktische Ideen für mehr Platz

Das Gartenhaus ist der Klassiker, wenn es um Stauraum im Außenbereich geht. Der Vorteil: Es gibt Gartenhäuser in einer Vielzahl von Größen, Farben, Formen, Stilrichtungen und Ausführungen, sodass garantiert jeder das passende Modell für sich und seinen Garten findet. Allerdings besteht hier die Gefahr, dass man gerade im Laufe der Zeit schnell mal den Überblick verliert und die Ordnung im Gerätehaus flöten geht. So verschenkt man wertvollen Platz und lässt dem Chaos die Überhand. Man sollte also den Stauraum im Gartenhaus durchacht planen und nicht nur die vorhandenen Geräte und Gartenhelfer clever kategorisieren, sondern auch platzsparende Aufbewahrungsmöglichkeiten heranziehen, um das Gartenhaus dauerhaft organisiert zu halten. Helfen können beispielsweise Schränke, Regale und Boxen, aber auch Wandhaken, spezielle Gerätehalterungen oder Vorrichtungen für Körbe oder Einhängesäcke. Diese Stauraumlösungen sind essentiell auf dem Weg zu einem möglichst effizient genutzten Gerätehaus.