Vom Dachzimmer zur exquisiten Spielecke: Ideen für ein ansprechendes Ambiente zu Hause

Während das Ambiente und der Stil entscheidend sind, ist es die Ausstattung, die Ihrem Raum Leben und Funktion einhaucht. Diese Elemente sind es, die Ihre Gäste beeindrucken und sie stundenlang unterhalten werden.

1 – Authentisches Casino Zubehör

Ein hochwertiges Roulette-Set kann nicht nur für stundenlangen Spielspaß sorgen, sondern auch als beeindruckendes Dekorationsstück dienen. Ebenso wichtig sind Kartenspiele, und vielleicht möchten Sie sogar in einen echten Spielautomaten investieren. Wenn Sie sich für Letzteres entscheiden, könnten Sie sich fragen: “Welches Merkur Spiel zahlt am besten?”;

Als weiteren Hauch von Authentizität sollten Sie auch in Würfelspiele und Poker-Sets investieren. Mit all diesen Accessoires wird Ihr Casino sicherlich ein Hit bei Ihnen und Ihren Gästen sein.

2 – Heimkino Ecke

Mit einem Heimkino können Sie das Erlebnis auf die nächste Stufe heben. Stellen Sie sich vor, auf einem großen Bildschirm Filme wie “Casino Royale” oder 2 Oceans Eleven” anzusehen, während Sie von einem Surround-Sound-System umgeben sind, das jeden Ton und jede Nuance einfängt. Bequeme Sitzmöglichkeiten, vielleicht in Form von Loungesesseln oder sogar Liegen, sorgen für zusätzlichen Komfort. So schaffen Sie einen perfekten Ort für Filmabende oder zum Spielen von Videospielen.

3 – Eine kleine Bar

Die Magie eines Casinos liegt nicht nur im Spiel, sondern auch in der Geselligkeit. Was könnte da besser passen als eine gut bestückte Bar? Diese könnte sowohl klassische Getränke als auch moderne Cocktails bieten. Denken Sie an einen eleganten Barwagen, glitzernde Gläser und eine Auswahl an Spirituosen. Mit den richtigen Utensilien, wie Shaker und Stößel, können Sie klassische Cocktails wie Martinis, Mojitos oder sogar Whisky Sours zubereiten.