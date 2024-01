Urbane Ästhetik: Neudefinition von Innenräumen mit Lofttüren aus Glas & Stahl

Sucht ihr nach Inspiration für die Inneneinrichtung eures Hauses oder eurer Wohnung? Dann seid ihr bei homify immer richtig! Heute wollen euch unsere Interior Designer den Loft-Stil einmal näher bringen. In diesem Zusammenhang wollen wir uns anschauen, wie Türen aus Glas und Stahl wirkungsvoll zum Einsatz kommen. Der Loft-Stil ist ein architektonischer und designorientierter Stil, der seinen Ursprung in den umgebauten Fabrik- und Lagerhallen des späten 20. Jahrhunderts hat. Charakteristisch für den Loft-Stil sind offene Grundrisse, hohe Decken, große Fensterflächen und die Verwendung von industriellen Materialien wie Beton, Stahl und Glas. Der Stil zeichnet sich durch eine Kombination aus rustikalem Charme und modernem Minimalismus aus. Es ist wichtig zu beachten, dass der Loft-Stil nicht nur auf Wohnräume beschränkt ist, sondern auch in Büros, Restaurants und anderen gewerblichen Räumen Anwendung findet. Wenn ihr neugierig geworden seid, dann liest am besten gleich weiter. Und für alle, die weitere Ideen suchen, bei homify findet ihr auch weitere Artikel wie z. B.: 8 Möglichkeiten, karierte Muster in eure Inneneinrichtung zu integrieren.