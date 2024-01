Charakter in jeder Maserung: Einzigartige Anziehungskraft von Altbau-Dielen

Altbaudielen sind Holzdielen, die in älteren Gebäuden verbaut wurden. Sie sind typischerweise breiter und länger als moderne Dielen und haben oft eine rustikale Optik. Altbaudielen werden häufig in Altbauwohnungen oder historischen Häusern gefunden und sind ein charakteristisches Merkmal dieser Bauweise. Sie verleihen den Räumen einen traditionellen und authentischen Charme. Da sie oft schon viele Jahre alt sind, können sie jedoch auch abgenutzt sein und Reparaturen oder Renovierungen erfordern. Genau das verleiht diesen Böden aber auch den Charme, der typisch für sie ist. Unsere Interior Designer zeigen euch in diesem Ideenbuch, wie toll Dielenböden im Altbaustiel aussehen – und wie ihr sie auch bei euch zu Hause integrieren könnt. Wir zeigen euch schöne Beispiele für diese tollen Böden. Solltet ihr übrigens noch mehr zum Thema Innenraumdesign erfahren wollen, so lest auch die weiteren Artikel, die ihr bei homify finden könnt. Z. B.: Erdige Opulenz: Ocker als modischer Farbton für Innenräume.