Die ideale Farbwahl für euren modernen Gartenzaun

Anthrazit ist eine zeitlose Farbe, die sich in der modernen Architektur großer Beliebtheit erfreut. Von Dächern und Fassaden über Haustüren und Fensterrahmen bis hin zu Zaunsystemen und Toren sind anthrazitgraue Akzente derzeit voll angesagt – und werden es vermutlich auch dauerhaft bleiben. Anthrazit verleiht eurem Gartenzaun und somit eurer Außenbereichgestaltung einen zeitgemäßen und eleganten Look, es harmoniert gut mit den unterschiedlichsten Stilrichtungen und ist ein dankbarer Kombinationspartner im Zusammenspiel mit anderen Farben und Materialien.

2. Schwarz

Was in der Mode gilt, lässt sich auch auf den Bereich Wohnen und Gestalten anwenden: Schwarz geht einfach immer. Erst recht, wenn es sich um einen modernen Gartenzaun handelt. Die beliebte Nichtfarbe lässt euren Gartenzaun minimalistisch und angesagt wirken, sorgt aber auch für eine elegante und ein wenig geheimnisvolle Note. Vor allem in Kombination mit weißen oder neutralen Elementen könnt ihr mit Schwarz einen dramatischen Akzent setzen.