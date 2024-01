Ein Haus kaufen: Wichtige Kriterien und Überlegungen

Generell gilt: Das beste Haus nutzt wenig, wenn das Umfeld nicht passt. Ein paar Beispiele sollen das näher beleuchten.

Selbst wenn ein Haus durch einen großen Garten punktet, der den Kindern genügend Platz zum Toben bietet, nutzt es kaum etwas, wenn die nächste Schule 50 Kilometer entfernt ist. Eine Immobilie, die einem Ehepaar als Altersruhesitz dienen soll, aber die weder eine gute Anbindung an den ÖPNV (Öffentlicher Personen-Nahverkehr) noch eine bedarfsgerechte ärztlicher aufweist, dürfte ebenfalls eher schlecht gewählt sein.

Was diese Beispiele deutlich machen sollen: Betrachtet für den Hauskauf nicht nur die Immobilie selbst, sondern schaut euch auch die Gegebenheiten des Wohnumfelds genau an. Die folgenden Faktoren sind in diesem Zusammenhang besonders wertvoll:

Die Infrastruktur

Bezüglich der Lage einer Immobilie stellt die umliegende Infrastruktur des Objekts einen wichtigen Faktor dar, wenn das perfekte Haus ausgewählt werden soll. Ein wesentlicher Bereich der Infrastruktur ist die Verkehrsanbindung. Das betrifft zum einen die Anbindung an den ÖPNV, zum Beispiel vom Dorf in die nächste Stadt.

Zum anderen betrifft es nicht selten den Vorzug, dass der neue Wohnort Anbindung an eine Autobahn hat. Das ist vor allem für solche Menschen wichtig, die beispielsweise aufgrund ihres Berufs viele Reisen machen. In dem Fall ist es von Vorteil, wenn ein Flughafen gut erreichbar ist. Ein Bahnhof, ob nun regional oder national, ist natürlich ebenfalls ein Pluspunkt.

Neben der verkehrstechnischen Anbindung solltet ihr schauen, welche Geschäfte des täglichen Bedarfs rund um das Haus angesiedelt sind – sprich, im Ort selbst und in der näheren Umgebung. Natürlich sind viele Sachen heute in Online-Shops erhältlich. Aber gerade, wenn es um Produkte des täglichen Bedarfs geht, ist es von hoher Bedeutung, dass beispielsweise der Bäcker, der Supermarkt oder der Bioladen gut erreichbar sind.

Das gilt ebenso für Einrichtungen aus der Gastronomie. Viele Menschen schätzen es als wertvolles Stück von Lebensqualität, wenn ihr ab und zu ein Café oder ein Restaurant besuchen könnt, ohne dafür zu viele Kilometer zurücklegen zu müssen.

Die medizinische Versorgung

Ein weiterer wichtiger Aspekt rund um die Lage der Immobilie ist die medizinische Versorgung. Ein Allgemeinmediziner und ein Zahnarzt, nach Bedarf der Kinderarzt oder die Physiotherapiepraxis in der Nähe sind gute Argumente, um in dieser Region ein Haus zu kaufen. Zudem sind gut erreichbare Apotheken oder Sanitätshäuser ein Vorteil. Das nächste Krankenhaus sollte ebenfalls nicht allzu weit entfernt sein.

Arbeits- und Schulweg

Wenn ihr ein Haus kaufen möchtet, solltet ihr außerdem berücksichtigen, dass die Schule beziehungsweise der Arbeitsplatz gut erreichbar ist. Gerade der Nachwuchs sollte nicht allzu lange unterwegs sein, wenn es zum Unterricht oder in die Kita gehen soll. Je kürzer die Wege jeweils ausfallen, desto mehr Freizeit bleibt euch.

Das Freizeitangebot

Apropos Freizeit: Einrichtungen, die eure Hobbys und Vorlieben ermöglichen, sollten ebenfalls gut erreichbar sein. Typische Beispiele dafür sind das Kino und der Sportverein, das Museum und der Fußballplatz sowie das Theater und die Schwimmhalle.

Es gibt also gute Gründe, die Umgebung einer Immobilie genau unter die Lupe zu nehmen, ehe ihr ein Haus kauft. Das gilt zum einen bezüglich der Vorteile, die die Umgebung bietet, und zum anderen bezüglich eventueller Nachteile, die vorhanden sein könnten.

Das kann der Fall sein, wenn Störungen in Form von unangenehmen Gerüchen oder Lärm zu erwarten sind. Zum Beispiel durch ein Unternehmen und dessen industrielle Anlagen, durch Müllverbrennung oder Kläranlagen, sowie durch einen Spielplatz, ein Fußballstadion oder eine Konzerthalle. Solche potenziellen Störfaktoren können einen Hauskauf unattraktiv machen.