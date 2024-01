Kleiner Raum, große Wirkung: Mit filigranen Möbeln die Illusion von Raum schaffen

Das stehende Schuhregal ist perfekt für 6 Paar Stiefel in verschiedenen Formen, für hohe, kniehohe, Wander-, Reit-, Regen- oder Arbeitsstiefel. Dieser Schuhorganisator hat eine Standardgröße für die meisten Familien und ist aus Metallmaterial mit Beschichtung und einem rechteckigen, robusten Sockel gefertigt, der stabiler und langlebiger ist. Durch das Design der umgedrehten Aufbewahrung und die runde Oberseite passt sich die Schuhaufbewahrung perfekt an die Stiefel an. Die Schuhaufbewahrung hält die Stiefelschäfte gerade, verhindert, dass Schmutz und Staub in den Stiefel fallen, beugt Falten und Knicken vor und lässt sie an der Luft trocknen. So bleiben eure Lieblingsschuhe sauber und frisch. Die platzsparende Aufbewahrung ist einfach und schnell zu installieren. Es gibt keine scharfen Kanten, die Einheiten lassen sich einfach Schritt für Schritt mit einfachen Werkzeugen einrasten. Der Schuhablage-Organisator kann in verschiedenen Bereichen eures Hauses verwendet werden, z. B. im Flur, Schlafzimmer, Garage, Eingang, Schrank, Außenterrasse, etc.